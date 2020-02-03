Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Кривом Роге погибли двое мужчин при спуске в заброшенную шахту

Мужчины хотели снять видео про спуск в шахту. 

В Кривом Роге погибли двое мужчин при спуске в заброшенную шахту
Фото: ГосЧС

Вечером 2 февраля в Саксаганском районе Кривого Рога на ул. Летчиков при спуске в заброшенную шахту погибло двое местных блогеров-экстремалов. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.

«Группа в составе 5 человек запланировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтного сооружения, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола», - сказано в сообщении.

Фото: ГосЧС
Фото: ГосЧС

Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались.

Прибыв по адресу, спасатели обследовали место происшествия и дополнительно привлекли сотрудников горноспасательного подразделения, которые спустились к вентиляционному стволу и обнаружили тела погибших на горизонте 550 м.

В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Национальной полиции.

Напомним, в июне 2019 года на шахте у Торецка из-за обвала породы погиб горняк. На горизонте 1146 м произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. На аварийном участке находилось два горняка, одному удалось спастись самостоятельно, один погиб.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также