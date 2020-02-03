В Кривом Роге погибли двое мужчин при спуске в заброшенную шахту

Вечером 2 февраля в Саксаганском районе Кривого Рога на ул. Летчиков при спуске в заброшенную шахту погибло двое местных блогеров-экстремалов. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.

«Группа в составе 5 человек запланировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтного сооружения, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола», - сказано в сообщении.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались.

Прибыв по адресу, спасатели обследовали место происшествия и дополнительно привлекли сотрудников горноспасательного подразделения, которые спустились к вентиляционному стволу и обнаружили тела погибших на горизонте 550 м.

В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Национальной полиции.

Напомним, в июне 2019 года на шахте у Торецка из-за обвала породы погиб горняк. На горизонте 1146 м произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. На аварийном участке находилось два горняка, одному удалось спастись самостоятельно, один погиб.