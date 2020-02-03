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Правоохранителям Донецкой области добровольно сдался экс-боевик

Если во время "службы" боевик не совершал тяжких преступлений против мирного населения, его освободят от ответственности. 

Правоохранителям Донецкой области добровольно сдался экс-боевик
архивное фото
Фото: Социальная правда

Правоохранителям Бахмута в Донецкой области добровольно сдался экс-боевик, который скрывался пять лет. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

«В 2014 году экс-наемник террористов дежурил на блокпосту. После пяти лет скрываний он решил признаться в противозаконной деятельности и освободиться от уголовной ответственности», - сказано в сообщении. 

29-летний житель Часового Яра признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к террористам.

Новобранца боевики направили на блокпост, где он проверял граждан. Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, потому покинул противозаконную деятельность и начал вести скрытый образ жизни.

Из СМИ экс-боевик узнал о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Он дал показания по своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.

Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации «ДНР» подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины мужчину освободят от уголовной ответственности.

Напомним, в конце января бывший "министр угольной промышленности" боевиков "ДНР" сдался СБУ. Он предоставил подробные показания о конкретных фактах причастности РФ к процессу оккупации.

После отстранения от своей должности "министра", злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

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