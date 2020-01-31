Государственная миграционная служба и Национальная полиция в пятницу устроили паспортный контроль возле мечети в центре Киева.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

Фото: facebook.com/said.ismagilov

"Около двенадцати часов к мечети Исламского культурного центра Киева приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции в сопровождении Национальной полиции, где-то около сорока экипированных лиц, некоторые были в масках, и устроили массовую проверку документов мусульман, направлявшихся в мечеть. Это продолжалось на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы", - говорится в фейсбуке Исмагилов.

По его словам, около 25 человек без документов увезли в автобусах.

Фото: facebook.com/said.ismagilov

Фото: facebook.com/said.ismagilov

Фото: facebook.com/said.ismagilov

"У нас что, в Киеве установлен паспортный режим или военное положение? Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений! Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву", - возмутился муфтий.

Он считает, что устраивать облавы возле храмов - это "калька с российского обращения с людьми", недопустимая для демократических государств.

Обновление. В МВД заявили, что в результате массовой проверки мусульман возле мечети в Киеве правоохранители выявили 15 нарушителей миграционного законодательства.

"В Шевченковском районе Киева выявили 15 нарушителей миграционного законодательства. В результате в отношении 12 неурегулированных мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения, в отношении 1 лица было принято решение о сокращении срока пребывания на территории Украины", - сообщает пресс-служба МВД.

Также еще двух иностранцев было привлечено к административной ответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения по ст. 203 КУпАП.

Обновление 22:59. В Государственной миграционной службе подчеркнули, что с уважением относятся к представителям религиозных и национальных меньшинств.

"Во время проверки на территорию мечети, расположенной рядом с местом отработки на ул. Дегтяревской, сотрудники Миграционной службы и полицейские не заходили, права вероисповедующих не нарушались, проявлений дискриминации на почве расы, национальности, религии и гражданства работниками ЦМУ ДМС в г.Киеве и Киевской области допущено не было", - сообщает пресс-служба ГМС.