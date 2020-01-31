Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая

Премьер дал Минздраву время до понедельника на разработку плана мероприятий "по недопущению занесения вируса" в Украину.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры разработать план и провести эвакуацию граждан Украины с территории Китая в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Об этом Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

"МИД, ГосЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции", - написал Гончарук.

Премьер отметил, что в понедельник утром у него на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.

Гончарук подчеркнул, что в Украине на сегодня не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом. Но нужно быть готовым к любым сценариям.

В то же время правительство рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты.

"Безопасность украинцев по всему миру - задача №1 для правительства", - добавил премьер.

Как сообщалось, после 4 февраля украинские авиакомпании на месяц приостановят полеты в Китай.

По данным МИД, на территории КНР официально находятся почти 600 украинцев. В заблокированном из-за коронавируса Ухане их почти 50.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать национальный план реагирования на распространение коронавируса 2019-nCoV.