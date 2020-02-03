Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ задержала экс-боевика ДНР, который 6 лет был в розыске

Он принимал активное участие в боевых действиях в Донецкой области. 

Служба безопасности Украины задержала экс-боевика "ДНР", который 6 лет находился в розыске. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Было установлено, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов.

Фото: СБУ

Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. 

В частности, мужчина принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерскском, Опытном, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.

В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ он был задержан на таможенном пункте пропуска "Меловое". В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

На данный момент задержанный дает показания об участии в составе террористической организации.

Напомним, в ходе спецоперации СБУ вывела на подконтрольную украинской власти территорию бывшего "министра угольной промышленности" террористической организации "ДНР" Игоря Ивакина.

После отстранения от этой должности, злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

После возвращения на материковую часть Украины, он официально оформил соответствующее заявление СБУ, где сообщил о своем участии в незаконных "органах власти" оккупантов. Мужчина также предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также