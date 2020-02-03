СБУ задержала экс-боевика ДНР, который 6 лет был в розыске

Служба безопасности Украины задержала экс-боевика "ДНР", который 6 лет находился в розыске. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Было установлено, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов.
Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
В частности, мужчина принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерскском, Опытном, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.
В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.
В результате спецоперации СБУ он был задержан на таможенном пункте пропуска "Меловое". В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.
На данный момент задержанный дает показания об участии в составе террористической организации.
Напомним, в ходе спецоперации СБУ вывела на подконтрольную украинской власти территорию бывшего "министра угольной промышленности" террористической организации "ДНР" Игоря Ивакина.
После отстранения от этой должности, злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.
После возвращения на материковую часть Украины, он официально оформил соответствующее заявление СБУ, где сообщил о своем участии в незаконных "органах власти" оккупантов. Мужчина также предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области.