СБУ пресекла промышленное производство фальсификатного алкоголя

Контрафакт производили в промышленных масштабах на ликеро-водочном заводе в Черниговской области.

СБУ разоблачила механизм масштабной фальсификации и сбыта контрафактного алкоголя в разные регионы Украины. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Фото: СБУ

"Ещё в конце прошлого года оперативники спецслужбы разоблачили в Тернопольской области подпольную сеть по реализации алкосуррогата. Контрафакт дельцы реализовывали под видом продукции одного из предприятий, которое прекратило свою деятельность еще в 2016 году. Аналогичную схему СБУ блокировала на днях также в Киеве", - сказано в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Установлено, что контрафакт производили в промышленных масштабах на ликеро-водочном заводе в Черниговской области. Организаторы схемы продавали его с поддельными акцизными марками и без уплаты в бюджет обязательных платежей через учреждения розничной торговли по всей стране.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сотрудники службы провели ряд обысков по месту расположения производственных мощностей в Черниговской области, а также на складах в Киеве и области.

Фото: СБУ

Во время следственных действий правоохранители также обнаружили в столице еще один подпольный цех, на котором организаторы сделки изготавливали ликеры с ароматизаторов и вкусовых добавок, срок годности которых закончился в прошлом году.

Всего в ходе обысков было изъято почти 5 тыс. расфасованного по бутылкам контрафактного алкоголя и элементы маркировки. Изъятые доказательства отправлены на экспертизу.

Продолжаются следственные действия. Проверяются факты сбыта контрафакта в других областях.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) УК Украины.

Напомним, в мае 2019 года в Хмельницкой области полиция изъяла из обращения 10 тонн фальсифицированного спирта. Кроме этого, изъяли 4300 литров "водки" и "коньяка", а также линию для производства бумажной тары для этого алкоголя. В основном, вся фальсифицированная продукция расфасовывалась в тару типа «bag-in-box».