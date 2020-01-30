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Одесситка отправляла украинок на Кипр для секс-эксплуатации

Она вербовала молодых женщин с тяжелым материальным положением ехать на Кипр в бордели.

Одесситка отправляла украинок на Кипр для секс-эксплуатации
Фото: od.npu.gov.ua

В Одесском аэропорту задержали одесситку за попытку переправить на Кипр украинку для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Одесской области.

30-летняя одесситка вербовала и отправляла за границу для секс-эксплуатации в борделях Кипра молодых женщин с тяжелым материальным положением.

У задержанной изъяли паспорт потерпевшей, проездные документы, мобильный телефон, деньги и другие вещественные доказательства ее преступной деятельности.

По данным правоохранителей, одесситка вербовала в сексуальное рабство женщин в течение двух месяцев. За "работу" обещала от полутора до трех тысяч долларов, половину из которых девушки должны были отдавать владельцам борделя. Расходы на изготовление загранпаспортов и перелет девушек брала на себя с условием возмещения по первой "зарплате".

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Сейчас она находится под стражей с правом внесения залога в размере 630 600 грн. Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Правоохранители сейчас устанавливают полный круг лиц, причастных к данному правонарушению.

Напомним, в июле 2019 года в Харькове задержали вербовщика женщин с целью их сексуальной эксплуатации в Китае. Мужчина вместе с сообщником подыскивал 25 и 27-летних девушек, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанин вербовал их и переправлял в Китай.

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