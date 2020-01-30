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В Сумах в ДТП из-за непогоды пострадали десятеро пассажиров маршрутки

Автобус врезался в электроопору. 

В Сумах в ДТП из-за непогоды пострадали десятеро пассажиров маршрутки
Фото: pmg.ua

В Сумах из-за сложных погодных условий произошла авария с маршрутным автобусом. Около 8:40 на перекрестке ул. Ремесленная и Курская водитель автобуса "Сумы-Кровное" столкнулся с опорой электропередач.

По предварительной информации, пострадали десятеро пассажиров, сообщили в пресс-службе сумской полиции.

"Медики "скорой" осмотрели их, чтобы определить предварительные диагнозы и при необхоимости предоставить помощь или отвезти в больницу", - говорится в сообщении.

На месте работала оперативная группа Сумского отделения полиции. После выводов экспертизы будет дана правовая оценка аварии. 

Напомним, в декабре в Днепровском районе Киева легковое авто Mitsubishi врезалось в маршрутку, в результате чего травмы получили семь ее пассажиров. 

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