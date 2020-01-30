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Украина продолжает настаивать на расшифровке черных ящиков сбитого самолета МАУ на своей территории

"Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка "ящиков" проходила в Украине".

Украина продолжает настаивать на расшифровке черных ящиков сбитого самолета МАУ на своей территории
Фото: EPA/UPG

Украинская сторона продолжает настаивать на том, чтобы расшифровка бортовых самописцев сбитого под Тегераном украинского самолета МАУ происходила на территории Украины. При этом, страна готова подключить экспертов из Ирана, Франции и Канады к процессу расшифровки.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Дело не в том, что по "черным ящикам" нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Разные должностные лица в Иране предоставляют различную информацию, поэтому у нас нет окончательного понимания", - рассказал Рябошапка.

"Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка "ящиков" проходила в Украине", - подчеркнул генпрокурор.

Рябошапка также пояснил, что фактически проводится два расследования. Одно – гражданское, в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, второе расследование - уголовное.

Отвечая на вопрос, где впоследствии должен проходить судебный процесс над виновными в крушении украинского "Боинга", Рябошапка сказал, что на этот счет существуют различные точки зрения. Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Но украинская сторона также должна провести свое расследование.

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Ранее, 18 января, Иран подтвердил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину до конца января. Это заявление распространило иранское информагентство Tasnim.

До этого сообщалось, что Иран не обладает технологиями для расшифровки "черных ящиков" современного Boeing 737, и они могут быть направлены во Францию.

Однако 19 января иранские власти передумали передавать Украине бортовые самописцы сбитого самолета и заявили, что пытаются расшифровать "черные ящики" в Иране.

23 января стало известно, что Иран примет решение по "черным ящикам" самолета МАУ по результатам визита делегации в Украину.

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