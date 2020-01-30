В Луганской области из-за непогоды без воды остались 23 000 абонентов

В городе Лисичанск Луганской области сильным ветром повредило линии электропередач, из-за чего остановилась работа трех насосных станций. Без воды остались 23 000 абонентов, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

К восстановлению привлекли бригаду КП "Лисичанск водоканал".

"Котельные работают в штатном режиме", - добавили спасатели.

Движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено, привлечено 1222 сотрудников "Укравтодора" и 835 единиц техники.

Напомним, в декабре в Луганской области около 23 000 абонентов оставались без водоснабжения. Насосные станции "Лисичанскводоканала" отключали от электроэнергии за долги, а после возобновления поставок произошел прорыв трубопровода.