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В Луганской области из-за непогоды без воды остались 23 000 абонентов

Сильный ветер обесточил насосные станции. 

В Луганской области из-за непогоды без воды остались 23 000 абонентов
Фото: Макс Требухов

В городе Лисичанск Луганской области сильным ветром повредило линии электропередач, из-за чего остановилась работа трех насосных станций. Без воды остались 23 000 абонентов, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

К восстановлению привлекли бригаду КП "Лисичанск водоканал".

"Котельные работают в штатном режиме", - добавили спасатели.

Движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено, привлечено 1222 сотрудников "Укравтодора" и 835 единиц техники. 

Напомним, в декабре в Луганской области около 23 000 абонентов оставались без водоснабжения. Насосные станции "Лисичанскводоканала" отключали от электроэнергии за долги, а после возобновления поставок произошел прорыв трубопровода. 

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