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Сайдик передал свои полномочия в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау

29 января он принял участие в последних для себя переговорах в этом формате.

Сайдик передал свои полномочия в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау
Фото: interfax.ru

Австрийский дипломат Мартин Сайдик передал свои полномочия спецпредставителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау. 29 января он принял участие в последних для себя переговорах в этом формате.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер. Она отметила, что в гуманитарной подгруппе ныне продолжается работа по взаимному освобождению людей.

"Достигнуты договоренности о возобновлении поиска пропавших без вести: к следующему заседанию ТКГ в Минске будут обработаны предложения о механизме организации этой работы при участии международных организаций, в том числе и Международного комитета Красного креста", — объяснила она. 

Также на заседании украинская сторона заявила, что решение проблем безопасности является основным для исполнения Минских договоренностей. 

Напомним, ранее бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик признал, что Россия - сторона конфликта на Донбассе.

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