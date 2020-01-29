В четверг в Киеве до +3 градусов и мокрый снег

В четверг, 30 января, в Киеве облачно, мокрый снег, ночью слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +1...+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, ночью и утром слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

В Карпатах ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью и днем -2…-7 градусов, днем -2...-7 градусов.

На севере Украины облачно, мокрый снег, ночью и утром слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2…+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, ночью и утром на дороге местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2…+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20м/с. Температура ночью -2…+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

На юге Украины облачно, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем +4...+9 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0…+5 градусов, днем +4...+9 градусов.