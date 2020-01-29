В Кривом Роге создадут Офис контроля выбросов в атмосферу

"Создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля".

Правительство приняло решение создать "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме.

Он отметил, что государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу.

"Создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля. Специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу", - отметил премьер.

Офис контроля выбросов в атмосферу также будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Премьер также предоставил статистические данные, согласно которым в 2018 году Украина заняла 109 место среди 180 стран мира по показателям защиты окружающей среды в разрезе влияния на здоровье населения и защиты экосистем; по данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016-м году загрязненине атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 тыс. смертей (около 10% всех смертей в год).

Гончарук подчеркнул, что для максимальной эффективности, Офис контроля выбросов будет работать непосредственно в Кривом Роге, в городе, где где этот вопрос является наиболее острым.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский предлагал Министерству экологии переехать в Кривой Рог до момента решения экологических проблем в городе.

"Я хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру Гройсману и могу предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", - говорил Зеленский.

Президент также призывал предприятия-загрязнители оплатить лечение онкологически больным жителям города.