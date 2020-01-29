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Гончарук назвал самые разбитые дороги, которые начнут ремонтировать в этом году

"К приоритетным на строительство отнесены наиболее разрушенные участки по основным маршрутам".

Гончарук назвал самые разбитые дороги, которые начнут ремонтировать в этом году
Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал пять приоритетных дорог для ремонта в 2020 году.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Правительство продолжает масштабное восстановление дорог. К приоритетным на строительство отнесены наиболее разрушенные участки по основным маршрутам", - написал Гончарук.

Он также перечислил эти дороги:

- М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу);

- Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;

- Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев;

- Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог);

- Н-03 Житомир-Черновцы.

Напомним, ранее Гончарук сообщил, что госагентство автомобильных дорог "Укравтодор" намерено построить и реконструировать минимум 4 тыс. км дорог в 2020 году. Одним из приоритетных проектов застройки он называл дорогу "Решетиловка - Днепр".

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