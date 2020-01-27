Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета (обновлено)
Легенда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета (обновлено)
Скончался одиозный священник РПЦ, который призывал "взять Киев"
Скончался одиозный священник РПЦ, который призывал "взять Киев"
Коронапсихоз
Коронапсихоз
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Китайский вирус оказался заразным во время инкубационного периода
Китайский вирус оказался заразным во время инкубационного периода
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
В Черкасской области горел вагон дизель-поезда
В Черкасской области горел вагон дизель-поезда
Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC украинец укусил своего соперника
Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC украинец укусил своего соперника
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
ГлавнаяОбществоЖизнь

В 2020 году в украине планируют отремонтировать 4 тыс. км дорог, - Гончарук

Одним из приоритетных проектов- дорога "Решетиловка - Днепр".

В 2020 году в украине планируют отремонтировать 4 тыс. км дорог, - Гончарук
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" намерено построить и реконструировать минимум 4 тыс. км дорог в 2020 году.

Об этом он сообщил в ходе презентации планов работы "Укравтодора" "Дороги UA 2020", передают "Українськi Новини".

"В этом году мы поставили себе цель построить рекордное количество дорог - минимум 4 000 км. Речь не о ямочном ремонте, речь или о новом строительстве, или о реконструкции. То есть на выходе нам нужно минимум 4 000 км качественных, хороших дорог", - сказал Гончарук.

Одним из приоритетных проектов застройки, по его словам, является дорога "Решетиловка - Днепр".

"Считаю флагманским проектом на этот год дорогу "Решетиловка - Днепр", где мы должны достичь максимальной скорости для того, чтобы соединить хорошей, первоклассной дорогой Киев с Днепром, а потом с Мариуполем", - подчеркнул премьер.

Гончарук также выразил уверенность в том, что в "Укравтодоре" на данный момент "есть профессиональный и порядочный менеджмент, который способен организовать процесс строительства дорог таким образом, чтобы деньги не разворовывались".

Напомним, 15 января Кабмин утвердил перечень дорог государственного значения, которые будут восстанавливаться в 2020 году. Также сообщалось, что на ремонт дорог дополнительно привлекут 20 млрд гривен.

Дорожный фонд в составе специального фонда государственного бюджета в Украине появился в 2018 году. Соответствующий закон был принят еще в 2016 году, но запуск фонда тогда решили отложить.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также