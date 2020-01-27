В 2020 году в украине планируют отремонтировать 4 тыс. км дорог, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" намерено построить и реконструировать минимум 4 тыс. км дорог в 2020 году.

Об этом он сообщил в ходе презентации планов работы "Укравтодора" "Дороги UA 2020", передают "Українськi Новини".

"В этом году мы поставили себе цель построить рекордное количество дорог - минимум 4 000 км. Речь не о ямочном ремонте, речь или о новом строительстве, или о реконструкции. То есть на выходе нам нужно минимум 4 000 км качественных, хороших дорог", - сказал Гончарук.

Одним из приоритетных проектов застройки, по его словам, является дорога "Решетиловка - Днепр".

"Считаю флагманским проектом на этот год дорогу "Решетиловка - Днепр", где мы должны достичь максимальной скорости для того, чтобы соединить хорошей, первоклассной дорогой Киев с Днепром, а потом с Мариуполем", - подчеркнул премьер.

Гончарук также выразил уверенность в том, что в "Укравтодоре" на данный момент "есть профессиональный и порядочный менеджмент, который способен организовать процесс строительства дорог таким образом, чтобы деньги не разворовывались".

Напомним, 15 января Кабмин утвердил перечень дорог государственного значения, которые будут восстанавливаться в 2020 году. Также сообщалось, что на ремонт дорог дополнительно привлекут 20 млрд гривен.

Дорожный фонд в составе специального фонда государственного бюджета в Украине появился в 2018 году. Соответствующий закон был принят еще в 2016 году, но запуск фонда тогда решили отложить.