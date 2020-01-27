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Останній рік для пам'ятників Леніну

Засобами масової інформації періодично гуляє інформація, що нарешті демонтували останній пам'ятник Леніну в Україні. Проходить пару місяців і з'являються аналогічні новини і так по колу.

Насправді, вони ще є. Не так багато, проте, на даний момент їх лишилось майже два десятки.

Сьогодні я розповім де, скільки і чому вони ще досі є.

Пам'ятник Леніну в с.Залізничне
Фото: надане Вадимом Поздняковим
Пам'ятник Леніну в с.Залізничне

Напевно найбільш унікальною є проблема пам'ятників Леніну у Болградському районі Одеської області. Їх там лишилось п'ять. У селах Виноградівка, Залізничне, Калчева, Голиця та Владичень.

У цих селах проживають болгари та гагаузи, яким чомусь довподоби радянський ідол, тому перед сільськими радами вищевказаних сіл можна досі побачити "вождя". І ні УІНП, ні СБУ, ні ОДА, ні Національна поліція нічого зробити не змогли, при всьому бажанні. Бо процес дозволяють саботувати місцеві феодали.

На Одещині ще одне невеличке погруддя лишилось на околиці села Затишшя Захарівського району. Ще три - на закритих територіях у місті Одеса (авіазавод, дитяча дорожня лікарня, завод ім.К.Лібкхнехта).

Пам'ятник Леніну в с.Виноградівка
Фото: надане Вадимом Поздняковим
Пам'ятник Леніну в с.Виноградівка

Унікальний пам'ятник також зберігся у селі Веселий Поділ на Полтавщині. Він виглядає доволі занедбано і кумедно, сподіваюсь, що у такому вигляді його перевезуть до музею.

А ось у санаторії "Сосновий Бір", що у Зіньківському районі Полтавщини - Ілліча пильно бережуть. І жодні запити від державних інституцій їх не хвилюють.

Ще один - зберігся на території заводу НКМЗ у Краматорську.

Унікальний Володя Ульянов - школяр лишився у місті Немирів на Вінниччині у одному з міських парків.

Памятник Леніну в с.Голиця
Фото: надане Вадимом Поздняковим
Памятник Леніну в с.Голиця

Ще двох вождів, керівництво дитячого табору "Орлятко" у селі Генічеська Гірка, що на Херсонщині замість того, аби демонтувати - загорнуло у сміттєві пакети.

І ще три Іллічі стоять на територіях колишніх заводів у Харкові та Дніпрі. У Дніпрі на вулиці Кисневій 3-а. У Харкові на території колишньої взуттєвої фабрики та колишнього заводу Енергоресурс.

Ймовірно, що цей рік буде останнім - коли пам'ятник Леніну можна буде побачити не в музеї.

Ми цьому максимально посприяємо.

Пам'ятник Леніну в c.Калчева
Фото: надане Вадимом Поздняковим
Пам'ятник Леніну в c.Калчева

Вадим Поздняков Вадим Поздняков , Голова громадської організації «Світанок» та ініціативи «Декомунізація.Україна»
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