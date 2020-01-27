Останній рік для пам'ятників Леніну

Сьогодні я розповім де, скільки і чому вони ще досі є.

Насправді, вони ще є. Не так багато, проте, на даний момент їх лишилось майже два десятки.

Засобами масової інформації періодично гуляє інформація, що нарешті демонтували останній пам'ятник Леніну в Україні. Проходить пару місяців і з'являються аналогічні новини і так по колу.

Фото: надане Вадимом Поздняковим Пам'ятник Леніну в с.Залізничне

Напевно найбільш унікальною є проблема пам'ятників Леніну у Болградському районі Одеської області. Їх там лишилось п'ять. У селах Виноградівка, Залізничне, Калчева, Голиця та Владичень.

У цих селах проживають болгари та гагаузи, яким чомусь довподоби радянський ідол, тому перед сільськими радами вищевказаних сіл можна досі побачити "вождя". І ні УІНП, ні СБУ, ні ОДА, ні Національна поліція нічого зробити не змогли, при всьому бажанні. Бо процес дозволяють саботувати місцеві феодали.

На Одещині ще одне невеличке погруддя лишилось на околиці села Затишшя Захарівського району. Ще три - на закритих територіях у місті Одеса (авіазавод, дитяча дорожня лікарня, завод ім.К.Лібкхнехта).

Фото: надане Вадимом Поздняковим Пам'ятник Леніну в с.Виноградівка

Унікальний пам'ятник також зберігся у селі Веселий Поділ на Полтавщині. Він виглядає доволі занедбано і кумедно, сподіваюсь, що у такому вигляді його перевезуть до музею.

А ось у санаторії "Сосновий Бір", що у Зіньківському районі Полтавщини - Ілліча пильно бережуть. І жодні запити від державних інституцій їх не хвилюють.

Ще один - зберігся на території заводу НКМЗ у Краматорську.

Унікальний Володя Ульянов - школяр лишився у місті Немирів на Вінниччині у одному з міських парків.

Фото: надане Вадимом Поздняковим Памятник Леніну в с.Голиця

Ще двох вождів, керівництво дитячого табору "Орлятко" у селі Генічеська Гірка, що на Херсонщині замість того, аби демонтувати - загорнуло у сміттєві пакети.

І ще три Іллічі стоять на територіях колишніх заводів у Харкові та Дніпрі. У Дніпрі на вулиці Кисневій 3-а. У Харкові на території колишньої взуттєвої фабрики та колишнього заводу Енергоресурс.

Ймовірно, що цей рік буде останнім - коли пам'ятник Леніну можна буде побачити не в музеї.

Ми цьому максимально посприяємо.