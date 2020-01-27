Останній рік для пам'ятників Леніну

Напевно найбільш унікальною є проблема пам'ятників Леніну у Болградському районі Одеської області. Їх там лишилось п'ять. У селах Виноградівка, Залізничне, Калчева, Голиця та Владичень.
У цих селах проживають болгари та гагаузи, яким чомусь довподоби радянський ідол, тому перед сільськими радами вищевказаних сіл можна досі побачити "вождя". І ні УІНП, ні СБУ, ні ОДА, ні Національна поліція нічого зробити не змогли, при всьому бажанні. Бо процес дозволяють саботувати місцеві феодали.
На Одещині ще одне невеличке погруддя лишилось на околиці села Затишшя Захарівського району. Ще три - на закритих територіях у місті Одеса (авіазавод, дитяча дорожня лікарня, завод ім.К.Лібкхнехта).
Унікальний пам'ятник також зберігся у селі Веселий Поділ на Полтавщині. Він виглядає доволі занедбано і кумедно, сподіваюсь, що у такому вигляді його перевезуть до музею.
А ось у санаторії "Сосновий Бір", що у Зіньківському районі Полтавщини - Ілліча пильно бережуть. І жодні запити від державних інституцій їх не хвилюють.
Ще один - зберігся на території заводу НКМЗ у Краматорську.
Унікальний Володя Ульянов - школяр лишився у місті Немирів на Вінниччині у одному з міських парків.
Ще двох вождів, керівництво дитячого табору "Орлятко" у селі Генічеська Гірка, що на Херсонщині замість того, аби демонтувати - загорнуло у сміттєві пакети.
І ще три Іллічі стоять на територіях колишніх заводів у Харкові та Дніпрі. У Дніпрі на вулиці Кисневій 3-а. У Харкові на території колишньої взуттєвої фабрики та колишнього заводу Енергоресурс.
Ймовірно, що цей рік буде останнім - коли пам'ятник Леніну можна буде побачити не в музеї.
Ми цьому максимально посприяємо.