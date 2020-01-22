Гривна: так взлетела, что заблудилась?

Любое укрепление национальной валюты лишь тогда позитивно и вообще рационально объяснимо, когда сопровождается экономическим ростом и снижением цен. Если же цены не снижаются, то любое удорожание национальной валюты, любое падение курса доллара и евро по отношению к ней только мешает предохраняться от инфляции, поскольку не дает возможности сберегать накопления (порой — весьма скудные) в СКВ: ее курс предательски падает.

Фото: Макс Требухов

Хотя на самом деле никто там, конечно, не падает, а просто прыгает туда-сюда наша гривня, задержавшись в направлении вверх.

(При этом в РФ тоже рассказывают о том, как в несчастной Америке и Европе рухнули по отношению к рублю одновременно и $, и €, то есть прыгает украинская гривня не одна, а на пару с рублем, причем у соседей в связи с этим радостно подпрыгивает еще и пропаганда.)

Так или иначе, безосновательно дорожающая гривня не дает украинским гражданам спасти свои деньги от реального (не в обменных пунктах, а на рынке!) обесценивания, если у них накопилась хоть какая-то мелочь. Такого отсутствия спасающего варианта не было аж с середины 90-х, когда доллар резко подешевел в силу предшествовавшей этому неадекватно высокой его оценки, которая была изначально — сразу после обретения Украиной независимости, когда его курс был явно завышен, определяясь лишь по группе дефицитных товаров, вот неминуемое падение курса в те давние времена и должно было произойти.

Сейчас же подобных причин нет, и в результате — наряду с невозможностью уберечь гривню от роста цен временным переводом в валюту — происходит и другая беда. Речь о серьезном ухудшении экспортно-импортного баланса: чтобы получить те же гривни, что и раньше, экспортер должен при нереальном курсе, дабы не прогореть, повышать цену в валюте, из-за чего экспорт резко падает; зато импорт становится где-то — хотя и не по всем (далеко не по всем!) товарам — несколько дешевле и потому растет, отбивая остатки спроса на продукцию отечественных производителей.

Внутренние цены при этом на удешевление импорта — если оно еще было! — не реагируют, то есть весь дополнительный «курсовой навар» украинские продавцы ввезенных товаров оставляют обычно себе.

Но при этом ввозной НДС уплачивается с меньших сумм, и рост импортной массы это не перекрывает по причине своего отсутствия: коль цены не падают, то и реализация не растет, а значит — меньший НДС с единицы умножается на фактически то же самое количество этих единиц — вот и падение важнейшей доходной статьи бюджета.

НДС с последующей реализации внутри страны должен бы при этом вырасти: пусть объемы и те же, пусть те же конечные цены, но ведь выше разница по сравнению с ценой закупочной! Не происходит, однако, и этого: там бартер, там тень, там не найдешь концов — внутри страны их затерять проще, чем на таможне. Так что бюджетные потери при удешевившемся ввозе никак от последующей выросшей ценовой маржи не смягчаются: маржа, может, и есть, но на свету ее нет.

Где снизилось — бюджет чувствует, где выросло — нет.

Удорожание же экспорта на НДС вообще никак не сказывается: экспорт от него освобожден.

Причем налог на экспортерскую прибыль не растет тоже: с единицы-то прибыль, может, и больше (если это еще честно показали!), но тогда меньше самих единиц, так как труднее экспортировать; если же снижать цену — больше продается, но меньше с единицы, вот никакого роста и нет, тем более ощутимого.

Ну а при импорте — торговля показывать прибыль именно такую, какую показать хочет, умеет уже давно. Это не секрет: ни один налог в Украине так легко не избегается, как на прибыль.

Ощутимы, таким образом, лишь потери НДС при ввозе — из-за чего в бюджете и происходит небольшая катастрофа, которая лишь накладывается на проблемы экспортеров. Все это — следствия неоправданного удорожания гривни.

И ради этого расходуются скудные золотовалютные резервы? Последние запасы? Ради этого — немножко вредительского — удорожания, от которого никому не легче (кроме, возможно, самих импортеров), а всем — в основном — только хуже? Но ведь уменьшение экспорта валютный дисбаланс никак не восполнит!

А когда неизбежное таки произойдет и гнилые зубы, которыми Нацбанк держит гривню, не выдержат, обвал гривни будет внезапным, резким — и вслед за экспортерами прибьет импортеров. И тогда панику (а вместе с ней и движение курса в более привычную нам сторону) уже будет не остановить. В материале «Доллар в Украине: игра в поддавки...» я об этом писал достаточно подробно.

Ползучее контролируемое удешевление нацвалюты для развивающихся стран — естественная норма жизни, залог экономического роста; а вот смена паники глупости паникой вынужденной и при этом противоположной, внезапные метания в разные стороны — это всегда плохо и экономику убивает.

Политических дивидендов всевозможные фокусы с гривней никому не дают: цены-то не падают, и спасения от них нет; чему же тут радоваться и кому?

Ну разве что — туристам, выезжающим на время из страны,— но зато чуть позже туристам тоже будет хуже, так что счастье это временно и неустойчиво.

Вспоминаю маневры «лучшего банкира в мире», которая сейчас в Лондоне: «за одну ночь» — 12→36, за другую — 36→22! Как это чудесно было для тех, кто знал заранее и «за одну ночь» смог увеличить накопления в 3 раза (благодаря правильному обмену накануне), а за другую — еще в полтора с лишним (аналогично, но наоборот).

Интрига состоит лишь в том, когда обвал гривни произойдет: до открытия рынка земли или после «завершения продаж». Но не стану подкаркивать.

Между прочим, если будет хуже Украине, то хуже станет всем: уж слишком велика наша страна, чтобы мир не заметил нашей внезапной катастрофы. Да, там хотят сбывать нам свое, а не засорять свой рынок украинской продукцией, и с этой точки зрения им наше глупое удорожание гривны выгодно. Но если Украина совсем погибнет, то исчезнет и их рынок сбыта, так что этого там не желают.

Просто там рассчитывают на наш инстинкт самосохранения, а зря. Мы так привыкли слушаться, что покорны даже тогда, когда эта покорность самоубийственна, вот вместо сопротивления Украина и демонстрирует не бетон, а песок. Но рассчитывают-то на бетон — и давят, давят, пока в песке нашем сами не завязнут.

Потом, конечно, строго спросят: «А что ж вы не сопротивлялись? Наше дело — давить, но вы-то чем думали?». А мы и не думали. Нам сказали — сделали. Самоубийцы. И самоубийство это никого не порадует, там на такое непротивление не рассчитывают, полагая, что раз соглашаемся, то мы всё просчитали и всё в порядке. Да кто считал-то?..

НБУ, что ли? А они умеют? А если и умеют — хотят ли? Оно им надо?