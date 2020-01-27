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Стали известны имена военных, погибших 26 января на Донбассе

Один - из Килии, другой - из Шостки.

Стали известны имена двух военных, которые погибли на Донбассе в воскресенье.

Утром 26 января в результате обстрела возле Красногоровки в Донецкой области погиб солдат, механик-водитель 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимного похода Евгений Щуренко из Килии. Об этом сообщил сотрудник мемориального интернет-проекта "Книга памяти павших за Украину" Станислав Смык.

Щуренко - ровесник президента Владимира Зеленского.  "Сегодня ему бы выполнилось 42 года", - написал Смык.

Еще одним погибшим был Антон Хоба из Шостки, командир одного из отделений 58-й ОМПБр им. гетмана Выговского.

Об этом сообщил мэр города Николай Нога.

"Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 року. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной громады выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона", - говорится в фейсбуке мэра.

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