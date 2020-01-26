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В столичном озере Утиное утонул мужчина

С начала года в водоемах Киева погибли 3 человека.

В столичном озере Утиное утонул мужчина
Фото: ГУ ГосЧС в Киеве

В воскресенье, 26 января, в Дарницком районе Киева спасатели достали тело мужчины с озера Утиное.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГосЧС.

Информация о том, что в озере Утиное находится тело мужчины поступила в ГСЧС 26 января в 10:22.

К месту вызова были направлены спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, утопленник находился на расстоянии 2 м от берега. Вытащив тело из воды, спасатели передали его сотрудникам правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.

В ГосЧС отметили, что с начала 2020 года в водоемах Киева погибли 3 человека.

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