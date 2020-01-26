В Ужгороде полиция расследует умышленный поджог автомобиля бывшего посла Украины в Швейцарии Игоря Дира.
В полиции Закарпатской области сообщили, что инцидент произошел около 2:20 ночи 26 января на Славянской набережной.
Полиция установила, что автомобиль марки Mercedes-Benz принадлежал 49-летнему жителю города.
Происшествие квалифицировали по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы для установления причин возгорания автомобиля.
По данным местных СМИ, сгоревший автомобиль принадлежал чрезвычайному и почтенному послу Украины Игорю Диру, который длительное время работал послом в Швейцарии. Также опубликовано видео камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала поджигателя.
Напомним, ранее в Херсоне неизвестные сожгли офис партии Шария.