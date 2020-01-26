В субботу, 25 января, в зоне боевых действий на Донбассе произошло 10 обстрелов, в результате чего получил ранения один украинский военный. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар", - говорится в сообщении.

Боевики стреляли дважды неподалеку Павлополя, у Песков, Авдеевки, два раза вблизи Березового, у Верхнеторецкого, Водяного, Широкино, Катериновки.

В воскресенье, 26 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, вчера сообщалось, что снайпер боевиков у Березового ранил украинского военного.