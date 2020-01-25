Замгендиректора "Киевзеленстроя" и еще двух человек подозревают в хищении 14 млн грн на реконструкцию парка

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех человек, вероятно причастных к хищению 14 млн гривен, выделенных на реконструкцию парка "Партизанской Славы" в Дарницком районе столицы. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. В свою очередь заместитель генерального директора "Киевзеленстроя", не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы.

"Киевзеленстрой" перечислил подрядной организации 14 млн гривен, чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию, говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре сообщалось, что столичная прокуратура объявила о подозрении заместителю руководителя коммунального объединения "Киевзеленстрой" и директору подрядной организации о подозрении в хищении 9 млн грн при ремонте парка "Партизанская слава".

По данным прокуратуры, в декабре 2018 года подозреваемые подписали акты приема выполненных работ по капитальному ремонту благоустройства парка на общую сумму 44 млн гривен. Однако эксперты установили, что работы на более 9 млн гривен подрядчиком не были выполнены: не обустроены фонтан и детская площадка, не установлен скамейки и прочее.