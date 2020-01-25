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Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве адвоката в Кропивницком

Александра Иванова застрелили у местного СИЗО в августе 2019.

Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве адвоката в Кропивницком
Александр Иванов

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве адвоката в Кропивницком в августе 2019 года. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Трое задержанных являются местными жителями в возрасте 45, 48 и 54 года. Операцию проводили с привлечением спецподразделений "КОРД", роты полиции особого назначения и "Альфа".

"В рамках уголовного производства на территории Кропивницкого и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Напомним, адвоката Александра Иванова застрелили 22 августа 2019 возле здания СИЗО в Кропивницком. Мужчину, который с ним находился, тяжело травмировали. Злоумышленники стреляли из автомобиля. 

По данным СМИ, Александр Иванов - бывший правоохранитель. Он работал на руководящих должностях в областном главке, в частности заместителем начальника ГУ НП в области по следствию. До этого был начальником Ленинского райотдела в тогда еще Кировограде.

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