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В Кропивницком неизвестные застрелили адвоката возле СИЗО

По предварительной информации, один человек убит, еще одна женщина ранена.

Фото: dostyp.com.ua

В Кропивницком неизвестные расстреляли адвоката Олександра Иванова из автоматов возле следственного изолятора.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов.

"В Кропивницком расстреляли адвоката из автоматов. Выехала следственная группа", - рассказали в НААУ.

Других подробностей пресс-служба не сообщила.

Фото: dostyp.com.ua

Местное издание DOZOR уточнило, что стрельба произошла около 11:40 на улице Куропятникова у СИЗО №6, где принимают передачи для заключенных. Неизвестный на автомобиле ВАЗ 2109 красного цвета совершил выстрелы из автоматического оружия.

По предварительной информации, один человек убит, еще одна женщина ранена.

Напомним, в декабре 2016 года возле своего офиса в селе Циркуны Харьковской области была убита адвокат Татьяна Попова. Ей сломали шею и нанесли удар ножом. У Поповой остался 14-летний сын и мать пенсионного возраста. В 2017 году подозреваемых в убийстве задержали.

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Источник: "Українські новини"
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