Від ідеї до реалізації: чек-ліст із запуску власної справи

Цього літа Україна вчетверте стала центром волонтерського руху в Східній Європі. В кожній області країни, переважно в селах, відбулись літні мовні табори GoCamp за участі іноземних волонтерів. Іноземні волонтери допомагали українським школярам долати мовні бар'єри з англійської, німецької та французької мов. Крім опанування мов, мережа літніх таборів мотивує дітей вчитися критично мислити, розвивати власну креативність та підприємницький хист.

Аби українські діти з середньої школи могли сформувати уявлення про те, як відкрити власний бізнес та де взяти стартовий капітал, громадська організація Global Office та компанія “Київстар” розробили спеціальну методологію для таборів GoCamp. Двотижневий курс “Інновації та основи підприємництва” дає розуміння дітям, як шукати ідеї для власної справи, як працювати в команді та не боятись реалізовувати проекти. Очікується, що за 2019 рік понад 3500 українських школярів знатимуть, як працювати над створенням інновацій та розробляти мобільні додатки.

Для всіх, хто мріє запустити власну справу, але поки вагається, ми вирішили поділитись практичними рекомендаціями щодо відкриття власного бізнесу. Потрібно пройти декілька етапів, аби підготувати свій мозок до створення інновацій та запуску проекту.

Фото: Global Office

Все починається з пошуку ідеї власної справи. Ідея для бізнесу має бути оригінальною та проривною, без аналогів на ринку. Починати пошук ідеї варто з техніки “брейншторм”: впродовж 20 хв проектна команда обговорює актуальні проблеми, які можна було б вирішити завдяки бізнесу. Під час цієї вправи важливо як згенерувати якомога більше ідей, так і придумати інноваційні рішення для зміни ситуації.

Після оцінювання плюсів та мінусів запропонованих ідей, варто обрати одну інноваційну ідею, аби розкласти “абстрактне” бачення на конкретні задачі. Допомогти в цьому може SCRUM-дошка: всі етапи реалізації ідеї розбиваємо на 4 типи задач — “Зробити”, “В процесі”, “Потребує перевірки” та “Зроблено”. Відповідно, весь процес запуску власної ідеї можна розкласти на чіткі кроки з конкретними дедлайнами та моніторити ефективність того чи іншого рішення.

Фото: Global Office

Перед тим, як почати втілювати проект, обов'язково треба провести аналіз ринку, на якому можу з'явитися ваш продукт, а також – аналіз можливостей. Конкуренти, географічні локації, ціноутворення чи цільовий ринок – всі ці показники мають бути вивчені та враховані. Тут можуть спрацювати фокус-групи чи цільові опитування, які розкриють ставлення клієнтів до конкурентів та розкажуть про потреби, які міг би новий продукт чи сервіс вирішити. До того ж, важливо оцінити наявні ресурси та змоделювати перші кроки по запуску проекту: команда, обладнання, орієнтовний бюджет та ризики.

Під час заключних етапів краще не боятись експерементувати. Бо початкову ідею краще доопрацювати та надати їй чітко вираженої унікальності. Креативний нестандартний погляд на продукт допоможе зачепити потрібну цільову аудиторію та придумати інноваційне рішення проблеми. І найголовніше — не відкладати “на потім” втілення власної бізнес-ідеї, аби якомога скоріше отримувати зворотній зв'язок від клієнтів та зрозуміти, де можна посили продукт чи сервіс.