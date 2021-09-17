Навички майбутнього: як GoCamp відповідає на запит про конкурентноспроможну освіту

Слід готувати дітей не до іспитів, а до життя, даючи їм буст для саморозвитку і самовдосконалення. Навички, з якими діти виходять з GoCamp — надважливі для перспективного майбутнього і вигідного положення на ринку праці. Немає жодних сумнівів у тому, що майбутнє за креативними, проактивними, наполегливими, відповідальними, адаптивними та стресостійкими українцями.

Встигнути за міжнародними трендами та оновити освітню систему і стратегію кар’єрного консультування — одні з основних завдань для України вже сьогодні. За даними The World Economic Forum, у 2021 році навички, які були затребуваними серед роботодавців у 2016, втратили свою актуальність. Навчання в школі не здатне повністю підготувати дітей до викликів сучасності, саме тому має існувати якісна позашкільна освіта.

Фото: Дмитрій Єршов Урок англійської мови у третьокласників ЗОШ 12, м.Ірпінь

Що не так зі шкільною освітою?

Проблема в тому, що молодь в Україні часто обирає майбутню професію через призму батьківського досвіду, а більшість українських шкіл, в свою чергу, настільки консервативні, що готують дітей до професій, яких через 10 років вже не буде існувати. В результаті ці діти — дезорієнтовані, їх мозок перенасичений інформацією, яку, насправді, краще б фільтрувати.

Підростаюче покоління більш мобільне, воно швидко реагує на явища і серйозніше сприймає інтернет, використовуючи соціальні мережі максимально прагматично, а блоги і комп'ютерні ігри готові перетворити у власний бізнес. Ці тінейджери живуть у “культурі моменту”, коли будь-який тренд стає культурою без оціночного судження. Їх реальність — постійні трансформації і нескінченний пошук нових сенсів. Вони прагнуть отримати максимум від життя тут і зараз, в той час коли старше покоління, до якого відносяться батьки та вчителі, у своїй більшості, є менш прогресивними та обмеженими страхом невизначеності і відсутності гарантій успіху. Вони віддають перевагу застарілим, проте перевіреним методам. Як результат: діти стають заручниками впливу такого оточення і їх світогляд формується не через особистий досвід, а через досвід дорослих, що не зовсім позитивно відображається на їх перспективах у майбутньому. Виправити це можна лише шляхом саморозвитку, або за допомогою «іншої» додаткової освіти.

Іноземна мова як інструмент для апгрейду власного життя

Мова і комунікація - інструмент для пізнання світу і рушій розвитку, а вивчення іноземних мов дає можливість отримати доступ до нових джерел інформації і відкриває шлях до вільного спілкування зі світом. З кожним роком потреба у вивченні англійської мови зростає, адже, банально, знання мови робить будь-якого співробітника більш цінним та високооплачуваним.

Вже п’ятий рік поспіль GoCamp — ініціатива від громадської організації GoGlobal, змінює ставлення до вивчення іноземних мов і показує привілеї, які дають ці знання. З 2016 року GoCamp зустрічає іноземних волонтерів зі всієї планети, з різних сфер діяльності та професій, аби діти з різних куточків України могли прокачати свою англійську і отримати безцінний досвід спілкування саме з носіями мови.

Тренд 21 століття — корпоративне волонтерство і менторство

Але не іноземною мовою єдиною. GoCamp, а точніше, його волонтери і ментори, навчають молоде покоління глобальному мисленню і орієнтують їх у майбутньому виборі професії, допомагають засвоїти основи діджитал і відеоарту, вчать підприємництву та різним креативним індустріям. В якості менторів і натхненників, окрім іноземних волонтерів, до волонтерської організації GoCamp почали долучатися фахівці з різних професійних сфер. Ці ментори, зазвичай, вже є представниками нових професій. Серед них є і компанія Kyivstar, і команда Snapchat, і Європейський банк з реконструкцій та розвитку. Така колаборація має назву корпоративне волонтерство і в Україні це вже стає трендом.

Hard skills і soft skills — скіли, які оцінить майбутній роботодавець

Сьогодні відбір кандидатів здійснюється сучасними прогресивними методами.

Оцінка професійних навичок тут - основа. Дітям необхідно навчитися розраховувати лише на свої сили і не використовувати ресурси інших.

Є фантастична трійка навичок, які будуть затребувані серед роботодавців ще десятки років точно: соціоемоційні, когнітивні та технічні. Ще краще — коли це мікс з навичок. Швидко набирати тексти, знати якомога більше іноземних мов, знати мови програмування — це, так звані “жорсткі” навички, які можна оцінити об’єктивно. Комунікабельність, здатність виходити із будь-яких ситуацій переможцем, схильність до роботи в команді — “м’які” навички, які залежать від темпераменту і особливостей характеру особистості.

Ці навички формують конкурентоспроможну креативну особистість, яка вміє самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, виходити зі стресових ситуацій, мислить не поверхнево, а критично і довіряє лише фактам. Ще один корисний скіл, який варто опанувати — longlife learning, що означає вміти вчитися протягом усього життя. Для цього, власне, і існують курси, вебінари, тренінги, семінари, освітні подкасти, лекції і круглі столи.

Керівниця найбільшого освітньо-волонтерського хабу Східної Європи GoGlobal Ірина Горлач розповіла про важливість саме соціоемоційних навичок:

“Соціоемоційні навички, або емоційний інтелект допомагають дітям бути гнучкими. А бути гнучким — це головна вимога і виклик 21 століття. В рамках нашої ініціативи діти розвивають в собі толерантність і емпатію. Серед 1300 іноземних волонтерів GoCamp є лікарі і спеціалісти з ментального здоров’я, інструктори йоги та викладачі. Ліла Длабоха, наприклад — волонтерка з Америки, яка за покликом серця поїхала у прифронтову зону України, аби навчити дітей Луганської і Донецької області медитації для подолання посттравматичного синдрому.”

Знати свої права і відчувати свою значущість

Команда GoCamp також навчає дітей бути активними громадянами. В них є окрема програма, яка націлена на те, щоб діти почали усвідомлювати свою користь для суспільства і власної держави, адже є думка, що молодь не має впливу на державотворчі процеси. Методом дослідження своєї спільноти, діти самі розробляють і представляють громадські проєкти і самі проводять голосування, бо вони мають знати, що у них є право голосу і що від них багато чого залежить. Проєкти-переможці фінансуються, тож їх можна втілити у життя. В цьому контексті крутим є досвід співпраці саме з іноземними волонтерами. Щодо цього висловилася керівниця GoCamp Ірина Горлач: