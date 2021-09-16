У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"
Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
ГоловнаБлогиБлог наукової освітньо-грантової програми Scientibattle

Як виникли ґрунти та чому без них нема життя на планеті?

Ґрунт це магічна сполука, що, хоча і створена живими істотами, сама живою не є. А слугує депо мінералів та генетичною бібліотекою екосистем. Якщо провести аналогію з тілом людини, то ґрунт – це шлунково-кишковий тракту в екосистемі: все, що помирає, там розкладається. Уявіть, що сталося б, якщо б тіла усіх живих організмів не розкладалися? Дерева не трухнули б – бо цей процес забезпечується комахами та мікроскопічними грибами, мертві тіла б не гнили – бо гниття це складний процес, що забезпечується роботою сотень різних мікроорганізмів. «Ми б ходили по мертвих тілах» скажете ви? Ні, не ходили б! Тому, що для побудови наших тіл просто не вистачило б мінеральних речовин для побудови власного тіла, а життя на планеті б припинилося так і не розпочавшись. Саме мікроорганізми – зокрема ґрунтові – завершають колообіг поживних речовин у екосистемі, надаючи всім нам можливість рости і розвиватись. Кожне життя починається в землі.

Що таке екосистема, для чого їй ґрунт, як взагалі цей ґрунт народився та з чим у нашому організмі його можна порівняти, розповідає кандидатка біологічних наук Олена Паренюк, яка досліджує бактерії у ґрунтах зонах відчуження Чорнобиль та Фукусіми, а також вивчає бактерії, що живуть в радіоактивній лаві всередині Чорнобильського саркофага, в рамках проекту Scientibattle, створеного за ініціативи та фінансування міжнародної науково-дослідної компанії Corteva Agriscience та підтримки Центру «Розвиток КСВ».

Олена Паренюк про «Ґрунти та їх роль в агробіології»

Scientibattle Scientibattle
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Другие записи блога:
Читайте також