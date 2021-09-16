Як виникли ґрунти та чому без них нема життя на планеті?

Ґрунт це магічна сполука, що, хоча і створена живими істотами, сама живою не є. А слугує депо мінералів та генетичною бібліотекою екосистем. Якщо провести аналогію з тілом людини, то ґрунт – це шлунково-кишковий тракту в екосистемі: все, що помирає, там розкладається. Уявіть, що сталося б, якщо б тіла усіх живих організмів не розкладалися? Дерева не трухнули б – бо цей процес забезпечується комахами та мікроскопічними грибами, мертві тіла б не гнили – бо гниття це складний процес, що забезпечується роботою сотень різних мікроорганізмів. «Ми б ходили по мертвих тілах» скажете ви? Ні, не ходили б! Тому, що для побудови наших тіл просто не вистачило б мінеральних речовин для побудови власного тіла, а життя на планеті б припинилося так і не розпочавшись. Саме мікроорганізми – зокрема ґрунтові – завершають колообіг поживних речовин у екосистемі, надаючи всім нам можливість рости і розвиватись. Кожне життя починається в землі.