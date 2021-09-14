Имя Кирилл имело ряд производных форм, одна из которых — Кирша — и легла в основу данной фамилии. Имя Кирилл принадлежало многим святым и церковным деятелям, в том числе и известному философу, проповеднику, первоучителю, создателю славянской письменности. Кирилл со временем получил фамилию Кирш» (информация с сайта https://unotices.com).

Вынужден обновить и существенно дополнить свой давний материал, написанный более трёх лет назад.

Фото: Макс Требухов

В общем, всё дальнейшее пишу как бы «по праву однофамильца». (Ещё, кстати, известен сказитель Кирша Данилов, но речь пойдёт о Данилове другом, тоже в некотором смысле сказителе.)

Так вот, пока мой практически однофамилец Кирилл вместе с Мефодием стоит себе в центре Киева на общем памятнике с Андреем Первозванным и княгиней Ольгой, некоторые особо умные умники снова предлагают — теперь уже на уровне руководства СНБО! — перейти с кириллицы на латиницу (подобно знаменитой инициативе казахов, для которых они, впрочем, обе — одинаково чужие, но даже Казахстан, который не очень давно — по историческим меркам — вообще обрёл письменность, на переход планирует сейчас не менее 10 лет, хотя сначала планировали сделать это быстрее).

Более дикую дикость для Украины трудно себе представить.

Даже ГДР в свое время не стала уходить от немецко-фашистских букв!

Да и Северная Корея до такого не додумалась тоже и от корейского алфавита не отказывается, вовсе не собираясь переходить, скажем, на китайский.

КСТАТИ! А чем китайские иероглифы (источник мудрости) хуже кириллицы? Перейдем — и сразу станем мудрые, как Конфуций! Завалим весь мир своей продукцией!

Дорога же к постижению IT прямо лежит через освоение иероглифов японских.

Ну а страна, которая хочет быть по-еврейски богатой, просто обязана перейти на иврит! Ведь совершенно очевидно: все беды Украины связаны с тем, что мы тупо привыкли писать слева направо, а не наоборот.

Еще порекомендовал бы все буквы перевернуть вверх ногами. И главное — цифры. Тогда сразу 6 гривень превратятся в 9, то есть экономический эффект даже просчитать сложно! И никаких дьявольских 666 — только тихое спокойное 999 с соответствующим процветанием такой умной страны без войн, тревог и волнений!

Вот интересно: те, кто предлагает уйти с кириллицы, такие на самом деле или просто прикалываются?

Ne trogajte, pozhalujsta, bukovki!

А теперь — справочно — о кириллице на основе Википедии:

Место возникновения — Юго-Восточная Европа; создатель — Климент Охридский (предположительно), Кирилл и Мефодий (считаются традиционно); дата создания — рубеж IX—X веков (в современном виде — с конца XVI века); происхождение —на базе финикийского и греческого языков.

Алфавиты на основе кириллицы являются или являлись системой письменности для 108 (!) естественных языков, включая следующие славянские языки: белорусский, болгарский, македонский, русинский, русский, сербохорватский, украинский, черногорский, а также большинство неславянских языков народов бывшего СССР.

Современные кириллические алфавиты некоторых неславянских языков: башкирский, бурятский, казахский, киргизский, коми, марийский, молдавский, мордовские (эрзянский и мокшанский), монгольский, таджикский, татарский, удмуртский, чувашский, якутский.

На данный момент в качестве официального алфавита кириллица используется в следующих странах: Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Казахстан, Киргизия, Северная Македония, Молдавия, Монголия, Россия, Сербия, Таджикистан, Украина, Черногория.

После распада СССР от кириллицы в пользу латиницы к настоящему времени отказались Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Туркмения, Казахстан — планирует. (От себя отмечу, что ни в одной из этих стран славянская азбука не была никогда «родной»!)

Об истории же кириллицы Википедия, в частности, сообщает:

Около 863 года братья Константин (Кирилл) Философ и Мефодий из Солуни (Салоники) по приказу византийского императора Михаила III упорядочили письменность для старославянского языка и использовали новую азбуку для перевода на славянский язык греческих религиозных текстов. В настоящее время в науке преобладает точка зрения, согласно которой глаголица первична, а кириллица вторична (в кириллице глаголические буквы заменены на известные греческие). Так, большинство учёных склонно считать, что глаголицу создал Константин (Кирилл) Философ, а кириллицу — его ученик Климент Охридский.

Азбука получила широкое распространение в южнославянских землях, что привело в 885 году к запрещению её использования в церковной службе римским папой, боровшимся с результатами миссии Константина-Кирилла и Мефодия.

В Болгарии при святом царе Борисе, принявшем в 860 году христианство, переписываются кирилло-мефодиевские оригиналы богослужебных книг (Евангелие, Псалтирь, Апостол, церковные службы), делаются новые славянские переводы с греческого языка.

Добавлю, что ни Московией (впоследствии — Россия), ни даже хотя бы Москвой тогда (в конце девятого века) ещё и не пахло (и не пахло ещё после этого около трёхсот лет).

Что же до латиницы, то одной из причин её отличия от кириллицы был зоопарк, где, как рассказывают, выяснилось, что баран бекает, а не векает, в связи с чем буква «В», которая в кириллице соответствует звуку «в», в латинице уже соответствует звуку «б», из-за чего, например, Вавилон и Вифлеем читаются у них уже как Бабилон и Бедлам (у нас это слово известно по психбольнице, названной в Лондоне в шестнадцатом веке в честь Святой Марии Вифлеемской). Хотя что там на самом деле говорит баран, сказать сложно (это я, кстати, ни в коем случае не о ком-то лично, а о животном, из-за которого и решили, что библейские слова не так озвучили).

Ну а после смены алфавита/азбуки (а параллельно предлагается сделать официальным и статус английского языка в Украине) — один шаг до смены конфессии в направлении протестантизма. Я здесь не рассуждаю о том, хорошо это или плохо, я просто констатирую реальность такого развития событий.

Оригинальной в таком случае оказывается украинская идентичность — просто лишь бы не как в РФ! Отдаём России всё: оставляем только им заимствованные когда-то ими и название «Русь» (от которого произошло слово «Россия»), и язык, и буквы, и, возможно, религию…