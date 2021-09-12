Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю

"Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що Україна має позбавитися кирилиці і перейти на латиницю.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю. Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова”, – сказав він.

Данілов зазначив, що англійська мова – це мова цивілізованого спілкування і її мають знати всі. “Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути”, – додав секретар РНБО.

Видання зазначає, що на початку року голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська прогнозувала, що Україна не переводитиме державну мову на латинський алфавіт. “Якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося від моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо велетенський пласт української писаної культури”, – казала Демська.

У 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Це викликало суперечливі відгуки.

Нагадаємо, у липні Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України ініціював дискусію щодо переходу з кириличної на латинську абетку.