Фото: СБУ

Бердичівський міськрайонний суду Житомирської області засудив до 8 років позбавлення волі агента ФСБ РФ, затриманого співробітниками контррозвідки СБУ у квітні цього року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Засуджений визнав факт співпраці з ФСБ РФ та надав свідчення, які підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 22-річний мешканець Житомирської області був завербований іноземною спецслужбою та здійснював збір розвідувальних даних стосовно військових частин регіону.

Зокрема, виконуючи доручення російських кураторів, зловмисник проводив відеозйомку об’єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України на території Житомирської області.

Крім того, він підготував детальні схеми територій військових частин із зазначенням місця знаходження контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо”

Окремим завданням від ФСБ РФ було встановлення персональної інформації про представників керівного та особового складу підрозділу ССО - місця їх проживання, вивчення їхнього способу життя, дані про їх персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо.

Фото: СБУ

З часу затримання і дотепер зловмисник постійно перебував під вартою.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України затримала в Одеській області громадянина Таджикистану за підозрою в причетності до терористичної організації "Ісламська держава".