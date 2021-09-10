Дві журналістки LB.ua увійшли до лонг-листа премії "Високі стандарти журналістики-2021"

До довгого списку премії "Високі стандарти журналістики-2021" потрапили дві журналістки LB.ua – Анастася Іванців та Оксана Расулова, а також двоє фахівців, які працювали в штаті редакції раніше. Лонг-лист оприлюднено на сайті премії.
Так, у номінації "За сталий, якісний медійний проєкт чи продукт" у номінацію потрапили:
- Андрій Яніцький (Київська школа економіки, раніше LB.ua)
- Андрій Куликов (Громадське радіо)
- Антон Птушкін (Антон Птушкін)
- Володимир Федорін (Forbes)
- Дарина Краснолуцька (Bloomberg)
- Дмитро Кошевий (Інтерфакс)
- Дарія Бадьйор (позаштатна авторка LB.ua, раніше – редакторка рубрики "Культура")
- Дмитро Крапивенко (Український тиждень)
- Дмитро Лиховій (Новинарня)
- Дмитро Хоркін (Генеральний продюсер UA:Українське радіо)
- Данило Мокрик (Bihus.Info)
- Ірина Ромалійська (Радіо Свобода)
- Катерина Коберник, Євген Спірін (Бабель)
- Крістіна Бердинських (Новое время)
- Максим Сердюк (Слух, серія фільмів Спалах)
- Марічка Паплаускайте (Reporters)
- Наталка Гуменюк (Лабораторія журналістики суспільного інтересу / Суспільне)
- Отар Довженко (Детектор медіа)
- Олена Ремовська (Радіо Свобода)
- Роман Коляда (Українське радіо)
- Роман Вінтонів (Телебачення Торонто)
- Сергій Сидоренко (Європейська правда)
- Тетяна Ніколаєнко (Цензор.нет)
- Тетяна Терен (PEN Україна)
- Яніна Соколова (телеведуча, блогерка)
За швидкий та якісний розвиток у професії:
- Артем Албул (Клятий раціоналіст / Liga.net)
- Ангеліна Ломакіна (Детектор медіа)
- Анастасія Іванців (LB.ua)
- Анастасія Руденко (Рубрика)
- Богдана Неборак (The Ukrainians)
- Богдан Заіка (LIGA.net)
- Віра Курико (репортажистка)
- Дарія Гірна (Суспільне)
- Дмитро Пальчиков (The Ukrainians)
- Емма Антонюк (СТБ / Повага)
- Катерина Лихогляд, Інна Білецька, Олександр Стратонов, Дмитро Бондар (фільми-розслідування UA:Перший)
- Лук’ян Галкін (UA:Культура)
- Михайло Сапітон (Forbes)
- Оксана Расулова (LB.ua)
- Олександра Чернова (Суспільне)
- Стас Козлюк (Букви)
- Соня Лукашова (Українська правда)
- Сергій Шевчук (Forbes)
- Христина Гаврилюк (Суспільне)
За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт:
- Детектор медіа
- Донбас. Реалії
- Вісткар
- Грати
- Рубрика
- СВОИ.city
- Перший канал соціальних новин (Луцьк)
- Радіо НВ (подкасти)
- Слух
- Перший Криворізький
- По той бік новин
- Жовті Кеди Project
- IZONE Media (серія подкастів «На межі», «Справа 25»)
- Ukraїner
- Reporters
До експертної групи премії увійшли: журналістка, телеведуча "Суспільного" Мирослава Барчук; головний редактор ділового новинного порталу Liga.net Борис Давиденко; шеф-редакторка інтернет-видання "Детектор медіа" Наталія Лігачова; журналіст, колумніст, телеведучий Павло Казарін; медіаексперт, медіадослідник "Львівського медіафоруму" Ігор Балинський; головний редактор та співзасновник інтернет-видання TEXTY.org.ua Роман Кульчинський; авторка медіамоніторингів інтернет-видання "Детектор медіа", медіаекспертка "Львівського медіафоруму" Зоя Красовська; головний редактор журналу "Локальна історія" Віталій Ляска; медіаексперт, виконавчий директор "Львівського медіафоруму" Юрій Опока.
Премія "Високі стандарти журналістики" — відзнака, створена 2016 року засновником GROWFORD Institute Віталієм Ломаковичем. Цього року відбудеться п'ята церемонія.
Нагадаємо, що цього року журналістки LB.ua перемогли у двох номінаціях конкурсу "Честь професії-2021". Так, Анастасія Іванців перемогла у спеціальній номінації від Наглядової ради "Пояснювальна журналістика в часи пандемії" із матеріалом "Гроші і справедливість: чому пацієнти з ковідом вимушені боротися за безкоштовні ліки".
Оксана Расулова отримала перемогу в спецномінації від Комісії з журналістської етики "Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів, журналістської етики та саморегуляції" з текстом "Духовна війна і загроза "майдану". Як змінилася білоруська пропаганда після приходу російських журналістів".
Цьогоріч на конкурс учасники подали 812 матеріалів.