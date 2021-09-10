Дві журналістки LB.ua увійшли до лонг-листа премії "Високі стандарти журналістики-2021"

Анастасія Іванців та Оксана Расулова номіновані в категорії "За швидкий та якісний розвиток у професії".

До довгого списку премії "Високі стандарти журналістики-2021" потрапили дві журналістки LB.ua – Анастася Іванців та Оксана Расулова, а також двоє фахівців, які працювали в штаті редакції раніше. Лонг-лист оприлюднено на сайті премії.

Так, у номінації "За сталий, якісний медійний проєкт чи продукт" у номінацію потрапили:

Андрій Яніцький (Київська школа економіки, раніше LB.ua)

Андрій Куликов (Громадське радіо)

Антон Птушкін (Антон Птушкін)

Володимир Федорін (Forbes)

Дарина Краснолуцька (Bloomberg)

Дмитро Кошевий (Інтерфакс)

Дарія Бадьйор (позаштатна авторка LB.ua, раніше – редакторка рубрики "Культура")

Дмитро Крапивенко (Український тиждень)

Дмитро Лиховій (Новинарня)

Дмитро Хоркін (Генеральний продюсер UA:Українське радіо)

Данило Мокрик (Bihus.Info)

Ірина Ромалійська (Радіо Свобода)

Катерина Коберник, Євген Спірін (Бабель)

Крістіна Бердинських (Новое время)

Максим Сердюк (Слух, серія фільмів Спалах)

Марічка Паплаускайте (Reporters)

Наталка Гуменюк (Лабораторія журналістики суспільного інтересу / Суспільне)

Отар Довженко (Детектор медіа)

Олена Ремовська (Радіо Свобода)

Роман Коляда (Українське радіо)

Роман Вінтонів (Телебачення Торонто)

Сергій Сидоренко (Європейська правда)

Тетяна Ніколаєнко (Цензор.нет)

Тетяна Терен (PEN Україна)

Яніна Соколова (телеведуча, блогерка)

За швидкий та якісний розвиток у професії:

Артем Албул (Клятий раціоналіст / Liga.net)

Ангеліна Ломакіна (Детектор медіа)

Анастасія Іванців (LB.ua)

Анастасія Руденко (Рубрика)

Богдана Неборак (The Ukrainians)

Богдан Заіка (LIGA.net)

Віра Курико (репортажистка)

Дарія Гірна (Суспільне)

Дмитро Пальчиков (The Ukrainians)

Емма Антонюк (СТБ / Повага)

Катерина Лихогляд, Інна Білецька, Олександр Стратонов, Дмитро Бондар (фільми-розслідування UA:Перший)

Лук’ян Галкін (UA:Культура)

Михайло Сапітон (Forbes)

Оксана Расулова (LB.ua)

Олександра Чернова (Суспільне)

Стас Козлюк (Букви)

Соня Лукашова (Українська правда)

Сергій Шевчук (Forbes)

Христина Гаврилюк (Суспільне)

За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт:

Детектор медіа

Донбас. Реалії

Вісткар

Грати

Рубрика

СВОИ.city

Перший канал соціальних новин (Луцьк)

Радіо НВ (подкасти)

Слух

Перший Криворізький

По той бік новин

Жовті Кеди Project

IZONE Media (серія подкастів «На межі», «Справа 25»)

Ukraїner

Reporters

До експертної групи премії увійшли: журналістка, телеведуча "Суспільного" Мирослава Барчук; головний редактор ділового новинного порталу Liga.net Борис Давиденко; шеф-редакторка інтернет-видання "Детектор медіа" Наталія Лігачова; журналіст, колумніст, телеведучий Павло Казарін; медіаексперт, медіадослідник "Львівського медіафоруму" Ігор Балинський; головний редактор та співзасновник інтернет-видання TEXTY.org.ua Роман Кульчинський; авторка медіамоніторингів інтернет-видання "Детектор медіа", медіаекспертка "Львівського медіафоруму" Зоя Красовська; головний редактор журналу "Локальна історія" Віталій Ляска; медіаексперт, виконавчий директор "Львівського медіафоруму" Юрій Опока.

Премія "Високі стандарти журналістики" — відзнака, створена 2016 року засновником GROWFORD Institute Віталієм Ломаковичем. Цього року відбудеться п'ята церемонія.

Нагадаємо, що цього року журналістки LB.ua перемогли у двох номінаціях конкурсу "Честь професії-2021". Так, Анастасія Іванців перемогла у спеціальній номінації від Наглядової ради "Пояснювальна журналістика в часи пандемії" із матеріалом "Гроші і справедливість: чому пацієнти з ковідом вимушені боротися за безкоштовні ліки".

Оксана Расулова отримала перемогу в спецномінації від Комісії з журналістської етики "Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів, журналістської етики та саморегуляції" з текстом "Духовна війна і загроза "майдану". Як змінилася білоруська пропаганда після приходу російських журналістів".

Цьогоріч на конкурс учасники подали 812 матеріалів.