Вчора знесли останній відомий пам'ятник Володимиру Леніну в Хмельницькій області. Він розташовувався в селі Мілівці біля Кам'янець-Подільського. Про це LB.ua повідомили в ініціативі "Декомунізація. Україна".

Станом на сьогодні недемонтовані пам'ятники Леніну лишаються на Вінничині та Харківщині (два пам'ятники), Полтавщині (один пам'ятник), Київщині (один пам'ятник) та на заводі НКМЗ у місті Краматорськ.

"Маємо надію, що ми встигнемо до кінця року провести демонтаж останніх пам'ятників Леніну, які ще лишилися на території України. Щодо половини з них – вже питання вирішене і вони будуть демонтовані найближчим часом", – розповів LB.ua засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Миинулого місяця на Хмельниччині демонтували ще два пам'ятника Леніну. Позбулися пам'ятників комуністичному вождю села Кізя та Великозалісся.