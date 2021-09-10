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На Хмельниччині демонтували останній в області пам'ятник Леніну

Він знаходився біля Кам'янець-Подільського.

На Хмельниччині демонтували останній в області пам'ятник Леніну
Фото: скрін

Вчора знесли останній відомий пам'ятник Володимиру Леніну в Хмельницькій області. Він розташовувався в селі Мілівці біля Кам'янець-Подільського. Про це LB.ua повідомили в ініціативі "Декомунізація. Україна".

Станом на сьогодні недемонтовані пам'ятники Леніну лишаються на Вінничині та Харківщині (два пам'ятники), Полтавщині (один пам'ятник), Київщині (один пам'ятник) та на заводі НКМЗ у місті Краматорськ. 

"Маємо надію, що ми встигнемо до кінця року провести демонтаж останніх пам'ятників Леніну, які ще лишилися на території України. Щодо половини з них – вже питання вирішене і вони будуть демонтовані найближчим часом", – розповів LB.ua засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков. 

Миинулого місяця на Хмельниччині демонтували ще два пам'ятника Леніну. Позбулися пам'ятників комуністичному вождю села Кізя та Великозалісся. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
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