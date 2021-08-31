Фото: adm-km.gov.ua

"Укрзалізниця" найближчим часом запустить рейс з Шепетівки до Кам'янця-Подільського, який буде виконуватися на рейковому автобусі РА2.

Про це повідомляється на сайті Хмельницької ОДА.

Запуску поїзда передувало підписання меморандуму, який підтримали голови 14 територіальних громад, територією яких курсуватиме потяг. Він передбачає, зокрема, зменшення податку на землю для "Укрзалізниці". Це дозволило знайти гроші для ремонту рейкового автобусу.

"Потяг ремонтували 2 місяці, і уже зараз ми бачимо комфортабельні вагони із зручними пасажирськими місцями, сучасними санвузлами та системою вентиляції. Загалом у рейковому автобусі передбачено 222 посадкових місця, завдяки чому він може забезпечити перевезення усіх охочих від станції Шепетівка до станції Кам’янець-Подільський", - заявив виконавчий регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Артем Миронович.

Фото: adm-km.gov.ua

Новий рейс, зокрема, замінить для мешканців Кам'янця-Подільського закритий у березні 2020 року поїзд "Хмельницький - Ларга".