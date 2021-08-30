Фонд держмайна продав хлібокомбінат в Радивилові за 147 млн гривень

Фонд державного майна у понеділок, 30 серпня, продав Радивилівський комбінат хлібопродуктів у Рівненській області за 147 млн гривень.

Переможцем аукціону, в якому взяли участь два покупці, стало мале приватне підприємство "Обрій", що належить Івану Дімову (депутат Саратської райради) та його дочці Алевтині.

Новий власник отримає зернові склади, елеватори, майстерні та інші активи підприємства, які знаходяться на 10 земельних ділянках загальною площею 41,45 гектарів.

Станом на червень 2021 року, на підприємстві працювало близько 100 осіб.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Радивилівського хлібокомбінату вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадаємо, що перший державний хлібокомбінат в Дунаївцях у травні купило ТОВ "Епіцентр К" за 227,09 млн гривень.