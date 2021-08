Постачальник продукції "Роснафти" в Україну змінився вдруге за кілька місяців

Кіпрська Socar New Energy Limited, яка у травні стала новим експортним оператором нафтопродуктів "Роснафти" в Україну, змінила назву та бенефіціарів.

Про це пише профільне видання enkorr.

19 серпня українським контрагентам Socar New Energy Limited повідомили про зміну назви компанії на SNEL Energy Ltd. "Звертаємо вашу увагу, що зміна найменування компанії не свідчить про зміну сторони за договорами. Всі зобов'язання SNEL Energy Ltd (раніше – Socar New Energy Limited) за укладеними вашою компанією договорами зберігають свою силу", – йдеться в листі.

Зміна назви відбулася внаслідок зміни бенефіціарів компанії, якими раніше були азербайджанська Socar і трейдер з азербайджанським корінням Maddox. Нові бенефеціаром SNEL Energy Ltd поки що невідомі, але джерела видання називають їх європейськими інвесторами.

Вересневі поставки ще будуть сформовані старою командою, а з жовтня жовтня продажі перейдуть до менеджерів SNEL.

Socar уклав контракт із "Роснафтою" після виходу з нього компанії Proton Energy Group в березні. Компанія Proton є власником мережі АЗС Glusco, навесні у неї виникли проблеми з правоохоронними органами через можливий зв'язок з Віктором Медведчуком.

Бізнесмен Нісан Моісеєв, який є власником Proton, своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.