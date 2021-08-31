Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Американська ПРО перехопила 5 ракет, випущених по аеропорту Кабула
Американська ПРО перехопила 5 ракет, випущених по аеропорту Кабула
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
На следующий год - в Донецке
На следующий год - в Донецке
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Помер російський генерал, який воював проти України в 2014-2015 роках
Помер російський генерал, який воював проти України в 2014-2015 роках
Український військовий спецназ допоміг Канаді евакуювати перекладачів з Афганістану
Український військовий спецназ допоміг Канаді евакуювати перекладачів з Афганістану
Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України
Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України
ГоловнаЕкономікаБізнес

У Коломиї зібрались відкрити міжнародний аеропорт

З інфраструктури поки що є тільки маленька злітна смуга.

У Коломиї зібрались відкрити міжнародний аеропорт
Фото: kolomyya.org

Коломийська міська рада 30 серпня проголосувала за створення комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Коломия".

Про це повідомив мер міста Богдан Станіславський.

"Сьогодні сесія міської ради підтримала створення комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Коломия". Його назва відображає чітку мету - творити Коломию важливим транспортним хабом, який буде справжніми "воротами Карпат" та Івано-Франківської області", - написав він у фейсбуку.

Комунальне підприємство візьме в управління місцеву злітну-посадкову смугу, якою раніше опікувався авіатор Ігор Табанюк. Він розбився під час авіакатастрофи в селі Шепарівці 28 липня 2021 року.

"Нашою найкращою шаною пам'яті Ігоря Табанюка буде продовження справи його життя на благо Коломийської громади. Родина Табанюків підтримує рішення створити таке комунальне підприємство. Тепер міська влада готова взяти на себе обов’язок збереження та розвитку аеропорту. Вірю, що сьогоднішній день стане відправною точною наступного етапу історії коломийської авіації", - заявив мер Коломиї.

За даними Державіаслужби, зараз в Україні є 21 аеропорт. Івано-Франківський аеропорт, єдиний на Прикарпатті, знаходиться у концесії ТзОВ "Скорзонера" Ігоря Коломойського.

Аеропорт в Коломиї зараз має статус злітно-посадкового майданчика. За часів СРСР він використовувався для регіональних перевезень пасажирів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також