У Коломиї зібрались відкрити міжнародний аеропорт

З інфраструктури поки що є тільки маленька злітна смуга.

Коломийська міська рада 30 серпня проголосувала за створення комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Коломия".

Про це повідомив мер міста Богдан Станіславський.

"Сьогодні сесія міської ради підтримала створення комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Коломия". Його назва відображає чітку мету - творити Коломию важливим транспортним хабом, який буде справжніми "воротами Карпат" та Івано-Франківської області", - написав він у фейсбуку.

Комунальне підприємство візьме в управління місцеву злітну-посадкову смугу, якою раніше опікувався авіатор Ігор Табанюк. Він розбився під час авіакатастрофи в селі Шепарівці 28 липня 2021 року.

"Нашою найкращою шаною пам'яті Ігоря Табанюка буде продовження справи його життя на благо Коломийської громади. Родина Табанюків підтримує рішення створити таке комунальне підприємство. Тепер міська влада готова взяти на себе обов’язок збереження та розвитку аеропорту. Вірю, що сьогоднішній день стане відправною точною наступного етапу історії коломийської авіації", - заявив мер Коломиї.

За даними Державіаслужби, зараз в Україні є 21 аеропорт. Івано-Франківський аеропорт, єдиний на Прикарпатті, знаходиться у концесії ТзОВ "Скорзонера" Ігоря Коломойського.

Аеропорт в Коломиї зараз має статус злітно-посадкового майданчика. За часів СРСР він використовувався для регіональних перевезень пасажирів.