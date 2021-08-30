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Аукціон з приватизації ОГХК перенесли на 29 жовтня

Потенційним інвесторам дали більше часу на підготовку.

Аукціон з приватизації ОГХК перенесли на 29 жовтня
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Фонд державного майна переніс аукціон з приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) з 31 серпня на 29 жовтня.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

"30 серпня 2021 року відбулось засідання аукціонної комісії Фонду державного майна України, на якому визначено нову дату приватизації АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (АТ «ОГХК») - приватизаційний аукціон відбудеться 29 жовтня 2021 року об 11.00", - йдеться в повідомленні.

Фонд пообіцяв виконати поставлене завдання провести приватизацію ОГХК в 2021 році.

За словами заступника голови ФДМ Тараса Єлейка, відтермінування продажу дасть потенційним інвесторам додатковий час для того, щоб належним чином підготувати документи та направити заявки для участі.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – державне підприємство, один з найбільших у світі виробників титанової сировини. В його структуру входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.

У серпні 2016 року Кабінет міністрів відніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації. Її терміни декілька разів відкладали, востаннє – у зв'язку з блокуванням великої приватизації через коронакризу. В червні 2021 року стало відомо, що аукціон призначили 31 серпня, але за кілька днів до його проведення рішення скасували.

ОГХК - перший об'єкт великої приватизації, який виставлено на аукціон після її розблокування.

Приватизація великих підприємств в Україні не відбувалася з 2005 року, коли за 4,85 млрд дол компанія Mittal Steel викупила "Криворіжсталь".

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