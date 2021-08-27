Кабмін дозволив об'єднати "Турбоатом" і "Електроважмаш"

Кабінет міністрів на засіданні 26 серпня дозволив об'єднати завод "Електроважмаш" з "Турбоатомом".

Про це повідомляється в розпорядженні №1005 від 26 серпня.

Об'єднання відбудеться шляхом приєднання АТ "Завод “Електроважмаш" до АТ "Турбоатом".

Об'єднану компанію збираються виставити на приватизацію.

Відповідні зміни уряд вніс в розпорядження уряду від 16 січня 2019 року "Про затвердження переліку об’єктів великої приватизації державної власності".

"Турбоатом" спеціалізується на виробництві турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій, парогазового устаткування та іншого енергетичного обладнання.

75,22% акцій акціонерного товариства "Турбоатом" належить державі (компанія управляється Фондом держмайна).

"Електроважмаш" належить державі і є одним з найбільших в Україні виробників енергетичного обладнання - випускає гідро- і турбогенератори, електродвигуни потужністю від 160 Вт до 12,5 МВт, унікальні електричні машини для прокатних станів.

26 серпня 2021 року підприємство завершило корпоратизацію, ставши з державного підприємства акціонерним товариством.