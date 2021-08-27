Дизель-поїзд Кишинів - Одеса відновлює курсування після більш ніж річної перерви

Маршрут не працював з березня 2020 року через коронавірус.

Молдовська залізниця повідомила про відновлення курсування пасажирського дизель-поїзда Одеса - Кишинів - Одеса, який через коронавірус не їздив більше року.

Про це йдеться на сайті залізничного оператора Молдови.

"За погодженням ДП «Молдовська залізниця» з АТ «Укрзалізниця» з 28 серпня 2021 року призначається курсування пасажирського поїзда №642/641 Одеса - Кишинів - Одеса відправленням з Одеси о 18:36, прибуттям до Кишинева о 22:33 відправленням з Кишинева о 07:09, прибуттям до Одеси 10:55. Поїзд курсуватиме щоденно", - сказано в повідомленні.

Модернізований пасажирський дизель-поїзд Кишинів - Одеса запустили в березні 2018 року. Він давав можливість дістатися в столицю Молдови менше ніж за чотири години.

У березні 2020 року через карантинні обмеження перевезення пасажирів за цим маршрутом призупинили.