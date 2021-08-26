ДАБІ видала компанії підсанкційного Фукса дозвіл на житлові 32-поверхівки в Києві попри обмеження по висоті

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 20 серпня видала ТОВ «Інтерстрой груп» дозвіл на будівництво житлових будинків з паркінгом та вбудовано-прибудованими адміністративними приміщеннями і закладами громадського харчування на вул. Електриків, 28 у Подільському районі Києва (ІІ черга будівництва).

Як свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, дозвіл видано на будинки висотою 32 поверхи, кількість квартир - 1322, пишуть Наші гроші.

Між тим, у грудні 2019 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА затвердив межі і режими використання зон охорони пам’ятки ландшафту, історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро».

Рибальський півострів входить в зону охорони цієї пам’ятки, де діє обмеження по висотності забудови. Зокрема, для ділянок, де відбувається зведення вказаного 32-поверхового житлового комплексу, встановлене обмеження по висоті не вище 20 метрів, що відповідає 6-7 поверхам.

Будівництво відбувається на трьох ділянках загальною площею 5,08 га на вул. Електриків, 28, що перебувають в оренді ТОВ «Інтерстрой груп» з 2017 року. Київрада передала землю в оренду цій фірмі у зв’язку із тим, що у 2015 році вона купила там майновий комплекс. До речі, за нібито пошкодження цього комплексу «Інтерстрой Груп» намагався відсудити у київських комунальників понад 80 млн грн.

Власниками ТОВ «Інтерстрой груп» є віргінська компанія «Бейнберрі Груп Лімітед» (Baneberry Group Limited) (62%) і Володимир Кошак (38%). Кінцевим власником Baneberry Group Limited є бізнесмен Павло Фукс, який у червні цього року потрапив під санкції РБНО України. Зокрема, Фуксу на три роки встановлено блокування активів, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою здійснення певного виду діяльності і т. д.