Мінфін почав готувати законопроєкт про контроль за витратами населення

"Непрямими методами" шукатимуть тих, хто не сплатив податки.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Мінфін розробляє законопроєкт про непрямі методи визначення доходів. Документ може бути представлений в 2021 році, сказав він у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Ми прихильники саме цієї моделі. Це питання дискусійне. Багато хто не підтримує непрямих методів визначення доходів, боїться фіскального тиску, ще чогось. Для мене це нормальна історія - коли податкова може оцінити після декларування приросту статків будь-кого", - сказав міністр фінансів.

За його словами, впровадження непрямих методів виявлення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду щодо старту системи добровільного декларування доходів.

"Так, МВФ мав зауваження [до закону про добровільне декларування], зокрема щодо порядку застосування. Основна умова МВФ - застосування непрямих методів контролю", - зазначив Марченко.

На початку серпня голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт про непрямі методи податкового контролю йде на додачу до податкової амністії.

За його словами, у випадку прийняття цього законопроєкту податкова отримає можливість контролювати витрати громадян та цікавитись походженням грошей. Якщо людина не зможе відповісти чи показати декларацію про амністію, - вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити.

Законопроєкт про податкову амністію було ухвалено Верховною Радою в середині червня 2022 року. Вона дозволяє одноразово протягом року (з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року) задекларувати активи, придбані без сплати податків, зі спеціальною 5%-ою ставою податку.