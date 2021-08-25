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​Міненерго майже завершило підготовку законопроєкту про корпоратизацію "Енергоатому", - міністр

Після доопрацювання документ буде передано на розгляд Кабміну.

​Міненерго майже завершило підготовку законопроєкту про корпоратизацію "Енергоатому", - міністр
Фото: пресслужба Енергоатома

Міністерство енергетики закінчує розробляти законопроєкт про особливості корпоратизації НАЕК «Енергоатом» і найближчим часом передасть його на розгляд Кабінету Міністрів.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко написав у матеріалі для LB.ua "Створюємо національного чемпіона".

"Проєкт уже пройшов погодження в Міністерстві економіки і найближчим часом, після остаточного доопрацювання в Міненерго та інших міністерствах, документ буде передано на розгляд Кабміну. Далі розгляд у Верховній Раді. Далі - впродовж 9 місяців після прийняття закону - корпоративна реформа «Енергоатому» має бути завершена", - сказано в тексті публікації.

Міністр зазначив, що документ розробляли спільно з консалтинговою компанією Deloitte, яка супроводжує весь процес реформи.

За словами Галущенка, від корпоратизації компанії в міністерстві очікують оптимізації структури компанії та збільшення ефективності управління в першу чергу.

Також серед цілей покращення кредитного портфеля - доступ капіталу до світових ринків. Наступний пункт у планах - розвиток потужностей і вихід на європейський ринок електроенергії після синхронізації з ENTSO-E.

"«Енергоатом» має значний потенціал для експорту, історично наші станції будувалися саме з такою метою", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у січні "Енергоатом" після пропозиції Міненерго майнити криптовалюту почав проєктувати дата-центр.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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