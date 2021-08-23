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Україна, США і Німеччина провели в Києві переговори про "Північний потік - 2"

Наступним кроком стануть консультації з європейськими газовими компаніями.

Україна, США і Німеччина провели в Києві переговори про "Північний потік - 2"
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Міністри енергетики України, США і Німеччини провели переговори щодо "Північного потоку - 2" та транзиту газу через територію України. Герман Галущенко, Дженніфер Ґренголм та Петер Альтмайєр зустрілися в Києві в рамках саміту Кримської платформи.

Про це повідомляється на сайті Міненерго України.

Міністри говорили про забезпечення надійності постачання газу в Європу, важливість продовження транзиту українською ГТС і кроки, які забезпечать Україні гарантію у реалізації транзитного потенціалу. "Гарантії для України мають бути наповнені реальним змістом, ми обговорили з міністрами перелік можливостей, які можуть бути реалізовані", - заявив з цього приводу Галущенко.

Окремий акцент учасники зустрічі зробили на застосуванні Третього енергетичного пакету та питанні усунення монополії "Газпрому" на європейському ринку.

"Зокрема, оператор "Північного потоку - 2" всупереч європейським правилам не є реально відокремленим від "Газпрому", це просто його дочірня компанія. "Газпром" не забезпечує рівний доступ до "ПП2" всім компаніям, оскільки де-факто "Газпром" має монополію на користування цим газопроводом. Якщо навіть "Газпром" надасть такий доступ третім компаніям до "Північного потоку - 2", то, враховуючи нещодавнє рішення Європейського суду за позовом Польщі, при сертифікації оператора має бути забезпечено, щоб "Газпром" надавав такий доступ і до всіх інших газопроводів в Європу, зокрема і через Україну", - пояснив позицію України голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, який також брав участь у перемовинах.

За його словами, Україна пропонує європейським компаніям у чинних контрактах з "Газпромом" ініціювати перенесення точок передачі газу з західного на східний кордон України і укласти довгострокові контракти на транзит газу через Україну в Європу.

Німецький міністр пообіцяв спробувати організувати консультації з цього питання.

Міністр Галущенко також наголосив на важливості синхронізації енергосистеми України з країнами Європейського союзу і заявленій підтримці цього процесу з боку його колег з США та Німеччини. Підтримка цих реформ, інвестиції у трансформацію вугільної галузі, зниження викидів мають забезпечити комплексний процес декарбонізації української енергетики.

Нагадаємо, що Росія завершила прокладку труб "Північного потоку - 2" і планує запустити його в експлуатацію ще до кінця року. Після того, як це станеться, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

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