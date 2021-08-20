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З НБУ іде ще один директор департаменту

Олег Стринжа вирішив повернутися в комерційний сектор.

З НБУ іде ще один директор департаменту
Фото: bank.gov.ua

Директор Департаменту фінансового контролінгу НБУ Олег Стринжа перейшов на роботу в Ощадбанк.

Про це повідомляється на сайті Ощадбанку.

"Наглядова рада Ощадбанку рішенням від 19 серпня 2021 року призначила переможця конкурсу Олега Стринжу членом правління Ощадбанку, відповідальним за фінансовий блок. Його кандидатуру погоджено Національним банком України. Олег Стринжа розпочне роботу на новій посаді 1 вересня 2021 року. Контракт розраховано на 5 років", - йдеться в повідомленні.

Останні шість років Стринжа відповідав у НБУ за планування, контроль та аналіз адміністративних витрат, а також за процеси фінансового прогнозування, підготовки управлінської фінансової звітності та управління власним капіталом НБУ.

До того працював у комерційних банках "Сосьєте Женераль Україна", ING Банк Україна, "Пекао Україна", Універсал Банк, "Ренесанс Кредит".

Нагадаємо, що Стринжа став уже п'ятим керівником, який пішов з Нацбанку останнім часом.

Кілька тижнів тому майже одночасно звільнилися директор департаменту ліцензування Олександр Бевз, директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, директор департаменту супроводження кредитів Олег Новаковський.

Після того звільнився директор департаменту виїзних перевірок Денис Новиков.

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