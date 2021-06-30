Із НБУ звільняється ще один директор департаменту

Із Національного банку України звільняється директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук. Про своє рішення він повідомив у Facebook.
Ваврищук зробив репост допису директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза, який сьогодні оголосив про звільнення.
"Мої власні спостереження про стан справ у НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза. Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ. Терміни обговорю із новим заступником голови НБУ - куратором Департаменту фінансової стабільності", - заявив він.
Нагадаємо, що усі керівники Департаменту ліцензування Національного банку України подали заяви на звільнення. Своє рішення Бевз та інші керівники в його департаменті аргументували тим, що прийняття рішень централізовано в одних руках, "заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України".
Вони повідомили, що НБУ "далеко відійшов" від стандартів роботи, що загрожує відкатом реформ.