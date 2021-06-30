Із НБУ звільняється ще один директор департаменту

Очільник Департаменту фінансової стабільності заявив, що поділяє позицію Олександра Бевзи, який оголосив про звільнення раніше.

Із Національного банку України звільняється директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук. Про своє рішення він повідомив у Facebook.

Ваврищук зробив репост допису директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза, який сьогодні оголосив про звільнення.

"Мої власні спостереження про стан справ у НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза. Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ. Терміни обговорю із новим заступником голови НБУ - куратором Департаменту фінансової стабільності", - заявив він.

Нагадаємо, що усі керівники Департаменту ліцензування Національного банку України подали заяви на звільнення. Своє рішення Бевз та інші керівники в його департаменті аргументували тим, що прийняття рішень централізовано в одних руках, "заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України".

Вони повідомили, що НБУ "далеко відійшов" від стандартів роботи, що загрожує відкатом реформ.