СБУ порушила кримінальну справу про санацію "Сумихімпрому"

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження, яке стосується санації заводу "Сумихімпром". На сайті СБУ повідомляється, що замість фінансового оздоровлення процедура призвела до накопичення підприємством 2 млрд гривень додаткових боргів.

"У ході досудового розслідування задокументовано факти штучного формування керівництвом ПАТ «Сумихімпром» кредиторської заборгованості товариства через залучення під заставу його майна кредитних коштів, які у подальшому витрачались на придбання у підконтрольних структур сировини за завищеними цінами. Крім того, за висновками фахівців, розпочата у 2012 році процедура санації підприємства не відповідає вимогам законодавства і сприяє подальшому нарощуванню його боргів. Дії менеджменту призвели до формування боргових зобов'язань ПАТ «Сумихімпром» на суму понад 2 млрд грн, невиплати державі дивідендів та фактичного унеможливлення законної приватизації товариства", - повідомила СБУ.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 5 ст. 191 - розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Відбулися обшуки у ймовірних фігурантів, на майновий комплекс "Сумихімпрому" наклали арешт, що унеможливлює приватизацію заводу.

"Сумихімпром" виготовляє мінеральні добрива, коагулянти та добавки до цементу, кислоти, двоокис титану та пігменти, та інші види хімічної продукції. Має статус базового підприємства хімічної галузі промисловості України з виробництва фосфорних мінеральних добрив.