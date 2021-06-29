У Дніпрі затримали молдованина, заочно засудженого до 15 років за шахрайство

Управління СБУ в Харківській області та Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області затримали 32-річного громадянина Молдови, якого на батьківщині засудили до 15 років позбавлення волі за шахрайство.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Протягом 2013-2015 років молдованин ошукав майже на мільйон доларів США десятки своїх співвітчизників, у тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування. У квітні 2016 року молдавське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до 15 років позбавлення волі.

Останні п'ять років він перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

В Україні він проживав за підробленими документами, постійно змінюючи свої адреси.

Його піймали біля останнього тимчасового помешкання в Дніпрі. Чоловіку загрожує екстрадиція в Молдову для відбування покарання.

Фото: ssu.gov.ua

За даними молдовських ЗМІ, у квітні 2016 року до 15 років позбавлення волі було засуджено Максима Гуцу. Жертвами шахрая стали близько двох десятків мешканців міста Бельци, у яких він під різними приводами позичив 12 мільйонів леїв. Одним він говорив, що гроші віддасть найближчим часом, інших запевняв, що борг поверне частинами, але обов'язково виплатить відсотки (від 5% до 15%), третім обіцяв непоганий прибуток від фінансових вливань в його бізнес.

Поки тривало розслідування, підозрюваного в шахрайстві неодноразово затримували, аж поки він врешті-решт не втік з-під домашнього арешту.