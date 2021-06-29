Водій встиг зупинити автобус та випустити всіх пасажирів.

Фото: kh.dsns.gov.ua

У вівторок вранці у Харкові на проспекті Жуковського, 3 під час руху за встановленим маршрутом загорівся маршрутний автобус I-VAN.

На сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляється, що водій встиг зупинити автобус та випустити всіх пасажирів.

Поки приїхали пожежники, автобус згорів повністю.

"Водій відразу зупинився і висадив пасажирів. На момент прибуття вогнеборців 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини площа пожежі складала близько 15 кв. м", — йдеться у повідомленні.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Вогонь загасили піною близько 09:07, через 36 хвилин після повідомлення про пожежу.

Нагадаємо, що напередодні масштабна пожежа сталася у Лондоні в районі станції метро "Елефант-енд-Касл".