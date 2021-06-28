В зоні ООС від початку доби не зафіксували жодного обстрілу

Піротехніки розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Станом на 17 годину 28 червня в зоні Операції Об'єднаних сил на сході України не зафіксували жодного порушення вогню. Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Українські військові контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продовжують виконувати завдання інші складові сил оборони. Зокрема, сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, учора російські найманці поранили українського захисника біля Старогнатівки. За минулу добу окупанти відкривали вогонь чотири рази.