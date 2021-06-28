У Чорному морі стартують міжнародні військові навчання See Breeze

Це наймасштабніші такі навчання за понад 20 років.

В Одесі 28 червня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Участь у заході взяли представники близько 30 країн-партнерів, що залучені до маневрів, повідомили в інформаційному агентстві Міноборони України "АрміяInform".

"Головна ідея «Сі бриз-2021» — підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ВМС України та США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо підтримання морської регіональної безпеки та забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні", - йдеться у повідомленні.

Цьогорічні навчання є наймасштабнішими за понад 20 років. Вони триватимуть із 28 червня по 10 липня.

З української сторони в них візьмуть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, з 3000 учасників навчань половину особового складу становитимуть українські військові.

See Breeze–2021 матиме чотири фази: прибуття сил та розгортання пунктів управління, фаза злагодження сил, активна фаза, підведення підсумків навчання та згортання сил. Радниками та спостерігачами на «Сі Бриз-2021» будуть близько 50 військовослужбовців із 17 країн світу.

"Загалом учасники міжнародних навчань планують донести світові стратегічні меседжі щодо важливості безпеки, миру та стабільності в Чорноморському регіоні", - додали в агентстві.

Нагадаємо, що Росія закликала США і НАТО відмовитися від проведення спільних із Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У посольстві країни-агресора вважають, що навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".